Военэксперт объяснил, зачем в ГД предложили призывать судимых в армию Военный эксперт Матвийчук назвал службу по контракту для лиц с судимостью способом реабилитации

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru заявил, что предложение о возможности призыва на военную службу по контракту россиян с судимостью перекликается с решениями времен Великой Отечественный войны. По его словам, в период ВОВ осужденный получал шанс искупить свою вину кровью на поле боя, а ранение считалось смягчающим обстоятельством, при котором с него снимали судимость.

У нас достаточно много людей, осужденных за глупость, за халатность, из-за непредвиденных ситуаций. Контрактная служба для них — способ стать полноценным членом общества, очиститься, смыть пятно судимости, реабилитироваться. У них будет дополнительная мотивация. Есть люди, случайно попавшие в тюрьмы, всю жизнь потом страдающие из-за этого, — отметил Матвийчук.

Эксперт предположил, что приводить судимых в порядок станет сложной работой для офицеров. Он указал, что во время боевых действий работают соответствующие законы.

Все делается для увеличения мобилизационного ресурса и пополнения постоянно меняющегося состава армии, — добавил он.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, предлагающий установить в периоды мобилизации и военного положения возможность призыва на службу по контракту россиян с судимостью, за исключением осужденных за тяжкие преступления. Авторами инициативы выступили глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов и первый замглавы комитета Андрей Красов.