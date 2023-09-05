Военэксперт назвал город, который ВСУ хотят превратить во второй Артемовск Военэксперт Матвийчук: ВСУ хотят превратить Купянск во второй Артемовск

Фото: МО Украины

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в разговоре с NEWS.ru, что Вооруженные силы Украины собираются превратить Купянск во «второй Артемовск». П его словам, планы ВСУ обречены на неудачу, так как Артемовск готовили к боевым действиям, включая строительство подземных коммуникаций.

Предположу, что ВСУ попытаются превратить Купянск во второй Артемовск — в крепость. Но это у них не получится, что как Артемовск готовили к обороне, там были подземные коммуникации. Под Купянском просто идет утилизация живой силы и техники ВСУ, — считает Матвийчук.

В разговоре с NEWS.ru Матвийчук предположил, что ВСУ потеряли свыше полумиллиона бойцов убитыми, а также свыше 700 тысяч ранеными. Он не исключил, что подготовленных на Западе резервов у Киева не осталось. По его словам, Украина просит у Запада «все, что только можно» на фоне потерянных, по словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, 7,6 тысячи единиц вооружения.

Ранее Матвийчук предположил в беседе с NEWS.ru, что Вооруженные силы России будут развивать наступательные действия в зоне проведения спецоперации по мере того, как будет затухать активность ВСУ. По его словам, этого следует ожидать к концу сентября.

Американский аналитик Стивен Брайен в свою очередь утверждал, что ВСУ совсем скоро могут потерять контроль над Купянском, который крайне необходим украинской армии для переброски на передовую боеприпасов.