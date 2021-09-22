Водителей прекратили штрафовать за превышение средней скорости

ГИБДД прекратила штрафовать водителей за превышение средней скорости. Практика, когда нарушение фиксируют две камеры, находящиеся на расстоянии нескольких километров друг от друга, действовала в РФ почти семь лет. Она вызывала массу претензий со стороны граждан, указывавших, что ПДД не содержат понятия средней скорости. Причину отказа от этой практики в ГИБДД не называют, пишет «Коммерсант».

В соцсетях появилась информация со ссылкой на различные документы, из которых следует, что ГИБДД в регионах перестала штрафовать граждан за превышение средней скорости. Эту информацию подтвердили в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, не пояснив, как давно и по какой причине прекратилась данная практика. В Москве подобные штрафы не выносятся с августа, в Подмосковье — с мая-июня.

Технология измерения средней скорости применяется на дорогах России с 2013 года и активно использовалась в Татарстане, Смоленской и Московской областях. По мнению полиции, замер времени проезда одной и той же машины двумя камерами позволял сократить аварийность на скоростных трассах. При этом не прекращались споры о законности штрафов — в частности, из-за отсутствия самого понятия средней скорости в ПДД. Одновременно многим водителям в регионах удавалось отменять штрафы за среднюю скорость в судах.

Как пояснил эксперт по системам фотовидеофиксации Григорий Шухман, технически измерение средней скорости является корректным, если учитывать погрешности и утверждать комплексы в качестве средств измерения. С правовой же точки зрения главный вопрос заключается в месте и времени совершения нарушения, а также в том, допустимо ли измерять среднюю скорость на участках с несколькими разными ограничениями скорости.

Ранее член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков заявил, что водителей нельзя штрафовать за превышение средней скорости. По его словам, в законодательстве нет понятия «средняя скорость», а есть понятие «нарушение скоростного режима» с чёткими границами этих нарушений и штрафом за каждое из них. По мнению депутата, на водителях просто зарабатывают деньги: не зная о хитростях измерения, многие разгоняются и нарушают правила, сами того не зная.