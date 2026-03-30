Вместо скучных рыбных котлет делаю фрикадельки в сливочном соусе. Сначала в духовку на 5 минут, потом заливаю сыром — и вуаля

В этом блюде соус — настоящий король. Сливки, смешанные с тертым сыром, создают ту самую бархатистую тягучую текстуру, которая обволакивает каждую фрикадельку. Когда достаешь форму из духовки, сыр еще пузырится и тянется, а сливки превратились в густой ароматный крем. Хочется макать в этот соус хлеб, ложку, пальцы — все подряд.

Что понадобится для фрикаделек

Беру 250 г любого рыбного фарша (минтай, треска, судак — что есть), одну небольшую луковицу, 3-4 столовые ложки панировочных сухарей, 300 мл сливок, 50–100 граммов твердого сыра, соль и белый перец по вкусу.

Как я их готовлю

Лук очень мелко рублю или прокручиваю через мясорубку, смешиваю с рыбным фаршем, добавляю сухари, соль и перец. Тщательно вымешиваю и леплю небольшие фрикадельки. Выкладываю их в форму для запекания и отправляю в разогретую до 200 °C духовку ровно на 5 минут — чтобы они только схватились. Тем временем готовлю соус: в миске смешиваю сливки, тертый сыр, соль и перец. Достаю форму, заливаю фрикадельки соусом и возвращаю в духовку, убавив температуру до 180–190 °C, еще на 20 минут. Подаю горячими, щедро полив образовавшимся сливочным соусом, с картофельным пюре, рисом или просто с хлебом.

