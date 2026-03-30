Иран атаковал один из израильских НПЗ

КСИР атаковал израильский НПЗ в Хайфе

КСИР атаковал израильский НПЗ в Хайфе, сообщило NourNews. В результате загорелся топливный резервуар.

Ранее военнослужащие Ирана ударили беспилотниками по израильскому центру радиоэлектронной борьбы и радару ELTA в Хайфе, а также по хранилищам горючего в аэропорту Бен-Гуриона. По данным гостелерадио, эти объекты стали для военнослужащих Исламской Республики Иран законной целью.

До этого Вооруженные силы Ирана поразили ряд «жизненно важных» центров в Хайфе. Данный удар стал ответом на заявления Израиля об атаках на ракетно-беспилотный потенциал Исламской Республики. Иранские войска атаковали верфь, связанную с израильским флотом. Кроме того, под удар попали резервуары с топливом для израильских истребителей.

Корпус стражей Исламской революции отчитался об уничтожении в Дубае склада украинских противодронных систем. Как уточнил представитель центрального штаба иранских ВС «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари, в здании находился 21 гражданин Украины, их судьба неизвестна.

28 марта сообщалось, что Йемен официально вступил в войну с Израилем. Решение было принято в поддержку Ирана и союзных сил в регионе. Йеменские повстанцы-хуситы заявили, что провели «первую военную операцию», применив баллистические ракеты.