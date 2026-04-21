Вместо скучной глазуньи — зеленая яичница с авокадо и сыром. Свежо, сытно, красиво. Идеальный весенний завтрак

Хотите завтрак, который хочется не только есть, но и фотографировать? Эта яичница — зеленая, с кремовыми кусочками авокадо, тягучим сыром и яркой зеленью. Готовится за 10 минут, а выглядит на миллион. И вкусно, и красиво, и полезно.

Что понадобится

3 яйца, 50 мл молока, 1 авокадо, небольшой пучок зелени (укроп, петрушка, зеленый лук), 50–70 г сыра, соль, перец.

Как я готовлю

Авокадо нарезаю кусочками. Разогреваю сковороду, обжариваю авокадо 2–3 минуты до мягкости и легкого румянца.

Яйца взбиваю с молоком, добавляю соль, перец и мелко нарезанную зелень. Заливаю яйца на авокадо, накрываю крышкой, готовлю на среднем огне.

Когда яичница начинает схватываться, посыпаю тертым сыром и даю ему расплавиться. Подаю сразу.

Ранее также сообщалось о рецепте освежающего чая для любителей цитрусов. Он быстро готовится, а аромат покорит даже чайных гурманов.