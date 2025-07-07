Вместо мяса по-французски делаю отбивные по-купечески: вкуснятина с соусом

Вместо мяса по-французски готовлю свиные отбивные по-купечески! Это сочное мясо с хрустящей золотистой корочкой, покрытое ароматным грибным соусом с нотками сливок и чеснока.

Для приготовления возьмите 4 свиные отбивные (по 200 г), посолите, поперчите и обжарьте на раскаленной сковороде с растительным маслом по 3 минуты с каждой стороны до румяности. Отдельно обжарьте 300 г шампиньонов с 1 луковицей, добавьте 2 ст. л. муки, влейте 200 мл сливок и 100 мл бульона, тушите 5 минут, приправьте чесноком и зеленью.

Выложите отбивные в форму, залейте грибным соусом, посыпьте 100 г тертого сыра и запекайте 10 минут при 200 °C. Готовое блюдо поражает контрастом текстур: нежная свинина буквально тает во рту, а густой сливочно-грибной соус с хрустящей сырной корочкой добавляет насыщенности. Подавайте эту вкуснятину с соусом с картофельным пюре или гречневой кашей.

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