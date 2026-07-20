Вместо магазинной колбасы — домашний ливер по-особенному: берем печень и готовим нежный паштет как в СССР

Идеальный завтрак начинается с правильного паштета. Печень, лук, морковь и немного сливочного масла — продукты, которые всегда под рукой. Тушу печень с луком и морковью, а потом превращаю в нежнейшую массу — без комочков, без крупинок, с ярким сливочным вкусом.

Ингредиенты

Печень (куриная или говяжья) — 700–800 г, лук репчатый — 1 шт, морковь — 2 шт, масло сливочное — 2 ст. л., соль, перец — по вкусу.

Как готовлю

Сначала режу лук и морковь произвольно, обжариваю на сливочном масле до мягкости. Добавляю к овощам печень, нарезанную кусочками, и тушу под крышкой на среднем огне 15–20 минут, пока печень не перестанет выделять сок. Самое сложное — не перетушить, чтобы печень осталась сочной. Снимаю с огня, даю немного остыть, затем пропускаю все через мясорубку или взбиваю погружным блендером до однородной кремообразной массы. Солю, перчу по вкусу, перемешиваю. Храню в холодильнике в закрытой банке — вкус становится только насыщеннее на следующий день.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Печень тушилась с луком и морковкой, а потом я просто взбил все блендером. Масса получилась шелковой, без единого комочка. Главное открытие — паштет стал только вкуснее на следующий день, когда настоялся в холодильнике. Советую подавать с ржаным хлебом и хрустящим огурцом.