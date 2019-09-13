Росфинмониторинг добавил студента Высшей школы экономики Егора Жукова, которого обвиняют в «призывах к свержению конституционного строя», в список террористов и экстремистов. Сейчас молодой человек находится под домашним арестом, суд ещё не принял решение по его делу.
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Ранее, как писал News.ru, в ходе расследования СК установил непричастность Жукова к совершению массовых беспорядков, уголовное преследование по этому делу было прекращено. Одновременно ему было предъявлено обвинение в призывах к экстремистской деятельности из-за роликов на YouTube.