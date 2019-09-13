https://static.news.ru/photo/653a3604-d551-11e9-9fab-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/ladayurieva

Росфинмониторинг добавил студента Высшей школы экономики Егора Жукова, которого обвиняют в «призывах к свержению конституционного строя», в список террористов и экстремистов. Сейчас молодой человек находится под домашним арестом, суд ещё не принял решение по его делу.

Включение человека в перечень, опубликованный на сайте ведомства, предполагает блокировку всех его банковских счетов. Кроме того, обвиняемый не имеет права обратиться к нотариусу за оформлением доверенности или вступить в наследство.

Ранее, как писал News.ru, в ходе расследования СК установил непричастность Жукова к совершению массовых беспорядков, уголовное преследование по этому делу было прекращено. Одновременно ему было предъявлено обвинение в призывах к экстремистской деятельности из-за роликов на YouTube.