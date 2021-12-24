Власти включили препарат от СМА в перечень жизненно необходимых

Препарат «Рисдиплам» для лечения пациентов со спинальной мышечной атрофией (СМА) включён в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Теперь лекарство будет оплачиваться за счёт бюджета. Сам перечень расширен до 808 наименований.

Теперь дорогостоящая терапия для них [пациентов с СМА] станет более доступной. Включение в перечень важнейших лекарств позволит приобретать его («Рисдиплам». — NEWS.ru) за счёт федерального и региональных бюджетов и бесплатно предоставлять людям, — сказал Мишустин.

Кроме того, в список жизненно необходимых препаратов включили ещё 21 новое наименование, в частности препарат от рака молочной железы «Талазопариб», терапию от муковисцидоза «Ивакафтор+Лумакафтор», препараты от рассеянного склероза «Кладрибин» и «Сипонимод». Также список пополнился препаратами от множественной миеломы, хронического гепатита B, туберкулёза лёгких, внутрибольничных инфекций и ВИЧ.

В августе шесть взрослых пациентов со спинальной мышечной атрофией вышли на пикеты к зданию мэрии Москвы. Они потребовали обеспечить их лекарствами — «Рисдипламом» и «Спинразой». Работник мэрии пригласил пикетчиков в приёмную городского правительства, где их спрашивали о заболевании и требуемых лекарствах. После встречи пикетчица Анастасия Глебова рассказала, что власти «пообещали услышать» пациентов.

Лекарство против СМА «Спинраза» является самым дорогостоящим в мире. Стоимость одной инъекции составляет $125 тысяч (порядка 9,5 млн рублей). В течение 12 месяцев пациент должен получить шесть инъекций.