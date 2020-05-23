Власти столицы опровергли сведения о передаче третьим лица данных пропусков

https://static.news.ru/photo/e337d5f6-9e56-11ea-baa5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обработка персональных данных пользователей портала для проверки цифровых пропусков в условиях пандемии коронавируса в Москве происходит в соответствии с законодательством. Так слухи о передаче сведений третьим лицам опроверг руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

По его словам, согласие на обработку персональных данных для проверки пропусков дают сами граждане, и это — типовой документ пользователей IT-платформы Московского инновационного кластера. Обработка полученной информации, подчеркнул Фурсин, происходит в соответствии с федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных».

Он также отметил, что полученная информация на портале используется операторами для проверки достоверности внесённых сведений.

В части направления материалов информационного характера стоит отметить, что именно посредством смс и email-рассылки пользователям сервисов i.moscow приходит информация о статусе изменений в его цифровом пропуске, которая также подпадает под понятие «информации и социальной рекламы». Также происходит рассылка материалов по борьбе с COVID-19, — приводит слова Фурсина ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, чёрный рынок цифровых пропусков возник в России на фоне пандемии коронавируса, рассказалив Роскомнадзоре.