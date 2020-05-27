Власти спрогнозировали дату открытия салонов сервисных услуг в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/a58e90ce-a030-11ea-a5ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов заявил, что салоны фотоуслуг и организации других сервисных услуг будут закрыты ещё как минимум две-три недели.

Если динамика продолжится, фотоуслуги будут разрешаться совместно со всем сервисом, надеюсь, в течение двух-трёх недель мы к этому уровню дойдём, — отметил он.

По словам Хромова, к открытию центров Роспотребнадзором будут подготовлены рекомендации. Последние будут распространяться и на другие сферы бизнеса, сообщается на сайте регионального правительства.

NEWS.ru передавал ранее, что столичные власти с 1 июня разрешат москвичам гулять в скверах и парках.