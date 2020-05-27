Власти спрогнозировали дату открытия салонов сервисных услуг в Подмосковье

Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов заявил, что салоны фотоуслуг и организации других сервисных услуг будут закрыты ещё как минимум две-три недели.
Если динамика продолжится, фотоуслуги будут разрешаться совместно со всем сервисом, надеюсь, в течение двух-трёх недель мы к этому уровню дойдём, — отметил он.
По словам Хромова, к открытию центров Роспотребнадзором будут подготовлены рекомендации. Последние будут распространяться и на другие сферы бизнеса,
NEWS.ru передавал ранее, что столичные власти с 1 июня разрешат москвичам гулять в скверах и парках.
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