Москва готова к запуску умной системы контроля соблюдения домашнего режима

https://static.news.ru/photo/f92f8154-766c-11ea-8187-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Москвы заявили, что столица готова к запуску умной системы контроля за соблюдением правил самоизоляции. Однако на сегодняшний день её внедрение не требуется.

Как сообщается на сайте мэра Москвы, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации система может заработать достаточно оперативно.

На сегодняшний день ограничительные меры введены в половине регионов России. В Москве контролем соблюдения режима самоизоляции занялись правоохранительные органы. Нарушителям карантина грозит штраф до 50 тысяч рублей или уголовная ответственность, если их действия приведут к летальным исходам.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запуске в столице системы мониторинга больных коронавирусом.

Как ранее писал NEWS.ru, семь пациентов, у которых был подтверждён диагноз COVID-19, скончались за сутки в Москве.

Всего в России COVID-19 диагностирован у 4731 человека. За весь период зафиксировано 43 летальных случая, выздоровели 333 человека.