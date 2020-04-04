Москва готова к запуску умной системы контроля соблюдения домашнего режима

Власти Москвы заявили, что столица готова к запуску умной системы контроля за соблюдением правил самоизоляции. Однако на сегодняшний день её внедрение не требуется.
Как сообщается на сайте мэра Москвы, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации система может заработать достаточно оперативно.
На сегодняшний день ограничительные меры введены в половине регионов России. В Москве контролем соблюдения режима самоизоляции занялись правоохранительные органы. Нарушителям карантина грозит штраф до 50 тысяч рублей или уголовная ответственность, если их действия приведут к летальным исходам.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запуске в столице системы мониторинга больных коронавирусом.
Как ранее писал NEWS.ru, семь пациентов, у которых был подтверждён диагноз COVID-19, скончались за сутки в Москве.
Всего в России COVID-19 диагностирован у 4731 человека. За весь период зафиксировано 43 летальных случая, выздоровели 333 человека.
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