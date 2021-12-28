Власти расширили возможности маткапитала для семей с детьми-инвалидами

Правительство РФ расширило список товаров для детей-инвалидов, которые можно приобрести за счёт материнского капитала. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передаёт пресс-служба кабмина. В список вошли 12 наименований, необходимых для адаптации и интеграции в общество несовершеннолетних с инвалидностью.

Среди новых позиций — развивающие и обучающие технические средства реабилитации для детей с нарушением слуха и зрения. Это брайлевские картинки и колодки, тактильные книги и дорожки, наушники с усилением звука и усилители звука для наушников, портативный компьютер с вводом/выводом шрифтом Брайля и синтезатором речи, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в список также вошли велосипеды с ручным приводом, велотренажёры, электроприставка для инвалидной коляски, инсулиновая помпа и специальная парта. Для приобретений данных товаров с помощью маткапитала необходимо подать заявление в Пенсионный фонд напрямую или через МФЦ.

Ранее расширение использования материнского капитала предложила уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. По её мнению, необходимо рассмотреть возможность оплаты за счёт данных средств реабилитационных процедур или дорогостоящего лечения, выходящего за рамки ОМС. Волынец отправила письмо с таким предложением министру труда и социальной защиты Антону Котякову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.