Власти признали нежелательной организацию, в которую входит «Голос»

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Генеральная прокуратура признала нежелательным объединение «Европейская сеть по наблюдению за выборами» (European Network of Election Monitoring Organizations, ENEMO), говорится на сайте ведомства. В России в организацию входит движение «Голос» (признано властями РФ иноагентом).

В ГП считают , что работа организации угрожает конституционному строю и безопасности России. Соответствующую информацию направили в Минюст для включения объединения в список нежелательных НПО.

Статус нежелательной организации запрещает работать на территории России. За сотрудничество с такими НПО предусмотрена ответственность, в том числе уголовная.

ENEMO объединяет 23 организации из 18 стран. Они занимаются наблюдением за выборами в недемократических государствах или странах с развивающейся демократией.

24 сентября Генпрокуратура признала нежелательными две организации из США — Всемирный институт сайентологических предприятий и Библиотеку Рона Хаббарда. Обе они относятся к религиозному движению сайентологов.

Ранее стало известно, что комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России попросила Генпрокуратуру признать нежелательными более 20 иностранных неправительственных организаций. По мнению депутатов, данные организации призывали социальные сети не реагировать на требования российского законодательства удалить запрещённый контент.