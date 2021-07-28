Власти предупредили россиян об активной мутации коронавируса

В последние полгода коронавирус стал мутировать активнее. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире шоу «Разбираемся в вакцинах вместе», которое транслируется на сайте российского общества «Знание».

Вирус неизвестный, мы не так давно его знаем, для того чтобы его полностью изучить, времени, конечно, прошло не так много. Тем более он последние шесть месяцев так интенсивно мутирует, он становится гораздо более изменчив, чем то, что мы наблюдали ещё год назад, — отметила она.

Глава ведомства также сообщила, что на данный момент не было зафиксировано ни одного случая передачи COVID-19 от животного человеку. В случае заражения норок в Дании, когда учёные опасались, что вирус передастся человеку, мутация коронавируса не закрепилась и не получила своего развития, отметила она.

Попова добавила, что все используемые в России ПЦР-тесты на коронавирус дают достоверный результат.

Ранее сообщалось, что индийский штамм коронавируса может продолжить мутировать. Об этом заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (штат Вирджиния) доктор биологических наук Анча Баранова.