Власти Подмосковья назвали сложной ситуацию с коронавирусом

Ситуация с распространением коронавируса в Московской области остаётся сложной, но есть определённая стабильность. Об этом сообщила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова на совещании с правительством Подмосковья и главами городских округов.

За прошедшую неделю наметилось снижение по выявляемости случаев в день. Но это пока совсем незначительные цифры, до 5 процентов мы видим небольшое снижение, — описала ситуацию Стригункова.

Министр добавила, что в подмосковных стационарах находится больше 10 тысяч заболевших, количество не увеличивается, но каждый день прибывают по 850–900 человек. Пациентов на ИВЛ тоже не становится меньше. Стригункова назвала единственным инструментом борьбы вакцинацию. Её темп в Подмосковье наращивают, в сутки делают более 60 тысяч уколов.

Первым компонентом привились более 2,5 млн человек, Подмосковье на пятом месте в России по выполнению плана вакцинации, рассказала Стригункова.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября.