Власти Подмосковья повременят со штрафами за отсутствие масок

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Власти Подмосковья в первое время после введения в регионе обязательного масочного режима не будут штрафовать граждан за его нарушение.

Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил в интервью телеканалу «Россия 24». Глава региона подтвердил, что с 12 мая все жители Подмосковья обязаны носить медицинские маски. Нарушителей этой нормы некоторое время будут только устно предупреждать о необходимости ношения защитного аксессуара.

Никто не будет наказывать рублём жёстко и принципиально, — заверил Воробьёв.

Как передавал NEWS.ru, крупные федеральные торговые сети запаслись медицинскими масками на случай введения обязательного масочного режима в масштабах всей России. В настоящее время в сетевых магазинах можно купить как обычные маски, так и оснащённые респиратором.