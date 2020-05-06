Власти Подмосковья повременят со штрафами за отсутствие масок

Власти Подмосковья в первое время после введения в регионе обязательного масочного режима не будут штрафовать граждан за его нарушение.
Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьёв
Никто не будет наказывать рублём жёстко и принципиально, — заверил Воробьёв.
Как передавал NEWS.ru, крупные федеральные торговые сети запаслись медицинскими масками на случай введения обязательного масочного режима в масштабах всей России. В настоящее время в сетевых магазинах можно купить как обычные маски, так и оснащённые респиратором.
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