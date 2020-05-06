Снятие ограничений в Подмосковье начнут с открытия школ и детсадов

https://static.news.ru/photo/239b875e-8fc1-11ea-8f2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о планах по ослаблению карантинных мер в регионе. По его словам, раньше других откроются школы, детские сады, стройки и инфраструктурные объекты.

Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24». При этом сейчас нет уверенности, что снятие ограничений начнётся именно 12 мая.

Говорить о том, что сейчас всё решено и 12 [мая] мы откроемся, абсолютно нельзя. Ещё много времени впереди, мы должны увидеть реальное улучшение картины, — подчеркнул политик.

Ранее NEWS.ru писал, что после 12 мая в России ожидается постепенное ослабление вынужденных ограничений, установленных для профилактики распространения коронавируса. Выход из самоизоляции станет поэтапным и будет отличаться в зависимости от региона. В Москве в первую очередь возобновится работа промышленных предприятий, а вот в парки и скверы, по рекомендации Роспотребнадзора, жители столицы вернутся нескоро.