Власти Петербурга занялись водителем, пытавшимся высадить инвалида

В Санкт-Петербурге началась проверка по поводу отказа водителя маршрутки везти пассажира с ДЦП. Об этом рассказал председатель комитета по транспорту Санкт-Петербурга Кирилл Поляков для издания «Газета.Ru».

Сейчас разбираемся с этим водителем. Его некорректное поведение в целом нехорошо, не только в отношении инвалида. Если он позволил себе какие-то грубые слова, то это и в отношении простых людей неправильно. Соответственно, мы проводим проверку по этому факту, знаю, что коллеги из прокуратуры подключились, — сообщил Поляков.

Он добавил, что перевозчик применит меры дисциплинарного воздействия в отношении водителя. Также Поляков рассказал о внедрении новой модели транспортного обслуживания, по которой все маршруты Санкт-Петербурга будут использовать систему льгот. Модель запустят весной 2022 года.

Ранее сообщалось, что водитель маршрутки отказался везти программиста с детским церебральным параличом Ивана Бакаидова, входящего в рейтинг 30 самых перспективных россиян до 30 лет Forbes.