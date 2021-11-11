Власти Петербурга рассказали об ответственности за отказ от вакцинации

Вакцинация от коронавируса остаётся добровольной. Об этом заявила заместитель председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Ольга Гранатович. По её словам, ответственность за отказ от прививки существующими нормативными актами не предусмотрена, передаёт ТАСС.

На сегодняшний день мы не говорим ни о какой ответственности. Вакцинация остаётся добровольной, на усмотрение, на совесть каждого пациента, потому что защитить себя и своих родственников — это самое главное, — сказала она.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для людей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Соответствующее постановление издала главный санитарный врач города Наталия Башкетова. Отмечается, что пожилые петербуржцы должны сделать первый укол до 15 декабря, а второй — до 15 января.

Вторым регионом, где могут ввести обязательную вакцинацию пенсионеров, может стать Пензенская область. В поддержку данной инициативы выступают местные власти. Как заявил губернатор области Олег Мельниченко, окончательное решение остаётся за Роспотребнадзором.

В свою очередь председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас отметил, что введение обязательной вакцинации от коронавируса не нарушает конституционные права россиян. Однако технически оно возможно только через принятие соответствующего федерального закона.