https://static.news.ru/photo/fc5b1f78-c037-11e9-9b10-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Введение обновлённых автомобильных номеров перенесено на 2020 год, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По её словам, соответствующий приказ выпустило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, передаёт ТАСС . Однако у ведомства будет право досрочно его применить.

Она отметила, что наиболее часто с вопросами о новых номерах обращаются водители американских и японских машин.

В настоящий момент ГИБДД продолжит выдавать знаки старого образца, пишет « Ридус ».

Ранее News.ru писал, что россияне не смогут зарегистрировать новые автомобили прямо в автосалонах без посещения подразделений Госавтоинспекции в 2019 году. По данным ГИБДД, нововведения вступят в силу с начала 2020 года.