Введение обновлённых автомобильных номеров перенесено на 2020 год, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По её словам, соответствующий приказ выпустило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, передаёт
Она отметила, что наиболее часто с вопросами о новых номерах обращаются водители американских и японских машин.
В настоящий момент ГИБДД продолжит выдавать знаки старого образца, пишет «
Ранее News.ru писал, что россияне не смогут зарегистрировать новые автомобили прямо в автосалонах без посещения подразделений Госавтоинспекции в 2019 году. По данным ГИБДД, нововведения вступят в силу с начала 2020 года.