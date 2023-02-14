Власти назвали среднюю пенсию в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пенсионные выплаты по старости в Росси по состоянию на 1 января 2023 года составили 20,6 тысяч рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные Социального фонда. Прирост по итогам 2022 года составил 14%, что покрывает инфляцию (11,94%).

Издание отмечает, что социальной пенсии увеличились на 18,9%, до 12,1 тысяч рублей, а выплаты по инвалидности — 12,5 тысяч рублей (+13%).

Кроме того, уточняет РБК, разрыв между средними пенсиями работающих и неработающих пенсионеров составил почти 5 тысяч рублей в пользу неработающих, увеличившись на 1,5 тысяч рублей. Причиной стала индексация пенсий неработающих пенсионеров на 10% весной 2022 года.

Общественная палата РФ предложила снизить пенсионный возраст для многодетных отцов. Снижение предлагается проводить из расчета один год за каждого ребенка, но не более пяти лет.

Руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ Вадим Виноградов ранее рассказал, что бывший сотрудник после увольнения может рассчитывать на ряд выплат от прошлого работодателя. Эксперт добавил, что работодатель после увольнения сотрудника по обстоятельствам, независящим от него, должен выплачивать выходное пособие на протяжении недели или двух месяцев.