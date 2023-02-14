В России захотели снизить пенсионный возраст одной категории граждан «Известия»: Общественная палата РФ предложила снизить пенсионный возраст многодетных отцов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Общественная палата (ОП) РФ предложила снизить пенсионный возраст для многодетных отцов, пишут «Известия» со ссылкой на письмо ОП, направленное правительству. Отмечается, что многодетным отцам нужно снизить возраст выхода на пенсию из расчета один год за каждого ребенка, но не более пяти лет.

Многодетным отцам надо законодательно <...> снизить пенсионный возраст. Ведь на мужчине зачастую лежит не меньшая ответственность, — рассказала изданию депутат Яна Лянтарова, комментируя предложение Общественной палаты РФ.

В письме при этом не уточняется источник финансирования подобной меры, так как основная нагрузка для реализации этого плана ляжет на плечи налогоплательщиков. В ОП рассчитывают, что мера позволит простимулировать рождение 1,6 миллиона детей.

Руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ Вадим Виноградов ранее рассказал, что бывший сотрудник после увольнения может рассчитывать на ряд выплат от прошлого работодателя. Эксперт добавил, что работодатель после увольнения сотрудника по обстоятельствам, независящим от него, должен выплачивать выходное пособие на протяжении недели или двух месяцев.