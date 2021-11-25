Власти Москвы выразили надежду обойтись без заимствований в бюджет-2022

Власти Москвы надеются пройти 2022 год без заимствований в бюджет, однако, такая возможность всё же рассматривается в случае ухудшения экономической ситуации, заявил столичный мэр Сергей Собянин, передаёт РИА Новости. По словам градоначальника, власти допускают займ на рынке зелёных облигаций. Ранее он сообщил, что большинство отраслей экономики адаптировались к условиям пандемии, текущее состояние большинства направлений превышает допандемийные показатели.

Мы же в этом году вышли на рынок заимствования, заняли. Но, дай Бог, несмотря на дефицит, мы в следующем году пройдём без заимствований. Хотя возможность такую в бюджете заложили. И при ухудшении ситуации готовы заимствовать на рынке, в том числе и на рынке зелёных облигаций, что сегодня очень модно, — сказал Собянин.

Он добавил, что это необходимо для инвестиций в экологически чистые виды транспорта, в частности, электробусы, метро и пригородные электрички.

Столичный мэр отметил, что большинство отраслей экономики, несмотря на пандемию коронавируса, чувствуют себя нормально. Текущее состояние экономики Москвы он охарактеризовал как превышающее уровень 2019 года по большинству направлений. При этом, по данным департамента экономической политики Москвы, оборот пострадавших от пандемии отраслей превысил уровень 2020 года на 55%.

Ранее футуролог и член российского философского общества РАН Александр Кононов спрогнозировал безработицу в Москве в случае исчезновения трудовых мигрантов. По его словам, столичная экономика построена на труде работников из ближнего зарубежья.