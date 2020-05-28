Власти Москвы разрешили передвигаться без масок на личном транспорте

Руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что с 1 июня 2020 года москвичи смогут не надевать маски при передвижении на личном транспорте.
Для передвижения по городу в машине и на мотоцикле с 1 июня маска не понадобится, — заявил он.
Однако использовать средства индивидуальной защиты по-прежнему будет необходимо при любом выходе из дома.
NEWS.ru писал ранее, что ограничения в Москве будут сохраняться до появления вакцины от COVID-19.
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