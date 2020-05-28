Общество

Власти Москвы разрешили передвигаться без масок на личном транспорте

18:42, 28 мая 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что с 1 июня 2020 года москвичи смогут не надевать маски при передвижении на личном транспорте.

Для передвижения по городу в машине и на мотоцикле с 1 июня маска не понадобится, — заявил он.

Однако использовать средства индивидуальной защиты по-прежнему будет необходимо при любом выходе из дома.

NEWS.ru писал ранее, что ограничения в Москве будут сохраняться до появления вакцины от COVID-19.

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