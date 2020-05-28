Власти Москвы разрешили передвигаться без масок на личном транспорте

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Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев направил премьер-министру Михаилу Мишустину предложение освободить от платы за детсад родителей, потерявших в период пандемии работу. Суммы, которые родители платят за пребывание детей в садах, Хамзаев назвал существенными — в некоторых регионах они доходят до 100 рублей в день.

Может, для кого-то это кажется мелочью, но в месяц выходит около 2,5 тыс. рублей. А если детей двое, то это уже пять тысяч, — пояснил «360» Хамзаев. Он предложил поддержать...