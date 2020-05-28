Власти Москвы ожидают большей смертности за май, чем в прошлые годы

https://static.news.ru/photo/dee426bc-a0db-11ea-9278-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Москвы считают, что статистика смерти за май в столице превысит прошлогодние показатели. Об этом говорится на сайте столичного департамента здравоохранения Москвы.

Там также отметили, что превышение по смертности за апрель не является значимым и, вероятно, будет колебаться от месяца к месяцу.

При этом уже сейчас понятно, что смертность за май будет выше. На конец апреля пришёлся пик заболеваемости коронавируса в Москве. А между пиками заболеваемости и смертности как раз проходит около двух-трёх недель, — говорится в сообщении.

Добавляется, что все полученные данные будут проанализированы и опубликованы.

Как ранее писал NEWS.ru, показатели смертности в РФ за первые четыре месяца 2020 года ниже, чем в аналогичный период 2019-го, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она добавила, что количество летальных исходов от COVID-19 будет только увеличиваться. По её словам, российская система здравоохранения избежала перегрузки во время пандемии.