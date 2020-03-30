https://static.news.ru/photo/cf81a656-729e-11ea-874c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

На сайте мэра Москвы появился перечень самых популярных вопросов жителей столицы о принятых властями мерах по предотвращению распространения коронавируса и ответы на них.

В частности, столичное руководство сообщило , что на время режима самоизоляции общественный транспорт в городе будет работать в штатном режиме. Кроме того, указ мэра о введении режима повышенной готовности не предусматривает ограничение личного, служебного и специального транспорта.

Популярным оказался вопрос о спецпропусках, необходимых для контроля за соблюдением режима самоизоляции. В оперативном штабе Москвы сообщили, что всю необходимую информацию можно будет узнать из регламентирующего акта московского правительства. Он будет опубликован на портале mos.ru.

Также столичные власти сообщили, что согласно указу мэра города Сергея Собянина, режим самоизоляции в Москве продлится до 14 апреля 2020 года. Как сказано на сайте градоначальника, в этот период граждане могут беспрепятственно передвигаться из Москвы в Подмосковье и обратно, однако при возможности от подобных поездок лучше воздержаться.

Среди популярных также оказался вопрос о том, можно ли во время режима самоизоляции выходить на улицу, чтобы погулять с ребёнком в коляске. В оперштабе напомнили, что режим вводится для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса в городе, поэтому подобные прогулки временно запрещены. Также пожилым людям посоветовали воздержаться от визита к врачу, если для этого им придётся воспользоваться общественным транспортом. Вместо этого пенсионерам посоветовали воспользоваться услугой вызова врача на дом.

Ранее NEWS.ru писал о том, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти намерены постепенно ужесточать контроль за передвижением граждан во время пандемии коронавируса.