Власти Москвы отказались закрывать парки и детские площадки

Во время нерабочих дней парки и детские площадки Москвы будут открыты, сообщил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк. Однако он призвал горожан соблюдать меры предосторожности и избегать скопления людей, передаёт ТАСС.

Уличные рекреации, такие как спортивные и детские игровые площадки, парки и скверы, будут открыты для посещения на «длинных каникулах», — сказал он.

Он отметил, что соблюдать ограничения особенно важно для пожилых людей и жителей с хроническими заболеваниями. Кроме того, необходимо контролировать соблюдение эпидемиологических мер детьми, в том числе на детских площадках.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих выходных с сохранением зарплаты в период с 30 октября по 7 ноября. Документ также наделяет глав регионов правом вводить выходные до этого срока и продлевать их.

После этого регионы также начали вводить ограничения. Так, мэр Москвы Сергей Собянин ввёл дополнительные меры по борьбе с коронавирусом: с 28 октября по 7 ноября посещение театров и музеев Москвы станет возможно только при условии заполняемости помещений не более 50%, использования QR-кодов и защитных масок. Аналогичные меры введены в Подмосковье, Крыму, Курской области.