Власти Москвы опровергли информацию об утечке данных избирателей

https://static.news.ru/photo/9fb3f4f2-d648-11ea-9dcd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В московском департаменте информационных технологий (ДИТ) опровергли утечку данных из информационных систем и заявили, что таких инцидентов не было с начала года.

Ранее сообщалось, что хакеры выставили на продажу в даркнете данные участников электронного голосования по поправкам в Конституцию, которое проходило с 25 июня по 1 июля.

База, о которой идёт речь в статье, не имеет отношения к списку избирателей, зарегистрированных на дистанционное электронное голосование, — цитирует ТАСС сообщение департамента.

В ДИТ добавили, что информационные системы правительства Москвы защищены так, как предписывают нормативные акты, и имеют аттестат соответствия требованиям по безопасности информации. При этом ведомство системно мониторит интернет-пространство на предмет публикации подобной информации, в том числе в даркнет. Согласно данным ДИТ, с начала 2020 года утечек данных из информационных систем правительства Москвы не происходило.

Как писал NEWS.ru, база с паспортными данными россиян, которые голосовали по поправкам в Конституцию РФ с помощью электронного голосования, появилась в открытом доступе 9 июля.

Однако в этом архиве оказались только хеши данных. Как сообщают авторы telegram-канала «Утечки информации», данные не представляют собой ничего, кроме серии и номера паспорта голосовавшего. Никаких Ф. И. О., прописки и других важных данных там нет. Сами по себе серия и номер паспорта не несут какой-либо информации без привязки к конкретному человеку. Но если у человека есть другие данные, то он может эти базы обогатить сведениями о том, что конкретный человек проголосовал,