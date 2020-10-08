Власти Москвы объяснили зачем им номера телефонов работающих на удалёнке

https://static.news.ru/photo/99289768-0975-11eb-b3a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Weber/imageBROKER.com/Global look Press

В московском оперативном штабе по борьбе с COVID-19 рассказали, что в соответствии с российским законодательством сотрудники не могут отказаться предоставлять о себе сведения.

Как сообщил штаб в своём Telegram-канале, требование о сборе номеров ушедших на удалёнку вызвано необходимостью соблюдать ст. 189 Трудового кодекса РФ, согласно которой работники обязаны придерживаться дисциплины труда, в том числе правил поведения, определённых федеральными законами.

Сведения обязаны предоставлять и работники, и организации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 5 октября работодатели обязаны перевести на дистанционную работу не менее 30% персонала. Обязателен переход на удалёнку для всех работников старше 65 лет. Исключение составляют лишь пенсионеры, присутствие которых на рабочем месте критически важно.

Дистанционный режим работы обязана ввести большая часть работодателей, за исключением стратегических предприятий и оборонных заводов. Власти Москвы рассчитывают, что подобное решение будет способствовать снижению распространения коронавируса благодаря ограничению социальных контактов и уменьшению пассажиропотока в транспорте.

При этом с 12 октября столичные работодатели обязаны будут еженедельно отчитываться перед властями. В список сведений, которые нужно передавать властям, помимо данных о самой организации входят номер мобильного телефона отправленного на удалёнку сотрудника, государственный регистрационный номер его автомобиля, номера проездных карт «Тройка», «Стрелка», социальных карт и временных льготных билетов, писал NEWS.ru

За невыполнение этих требований работодателям может грозить штраф.