Власти Москвы назвали число учителей, ежедневно заражающихся коронавирусом

https://static.news.ru/photo/5fdcab1c-2828-11eb-b348-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Weber/imagebroker.com/Global Look Press

Коронавирусную инфекцию за последние две недели ежедневно диагностировали в среднем у 180 сотрудников образовательных учреждений Москвы. Об этом заявил заместитель главы столичного департамента образования и науки Антон Молев.

С 1 по 15 ноября мы получаем сведения о заболевших. В среднем ежедневно 180 сотрудников, из них 67 учителей, — цитирует РИА Новости чиновника, выступившего на заседании Мосгордумы по образованию.

Он отметил, что если бы не принятые меры, то число инфицированных учеников увеличилось бы в разы — до семи тысяч.

В Москве после окончания осенних каникул ученики 1–5-х классов вернулись к очному обучению в школы, а ученики 6–11-х классов перешли на дистанционный формат.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что несмотря на общий рост заболеваемости коронавирусом, среди учащихся средних и старших классов московских школ числа заболевших не зафиксировано. С 4 октября еженедельная заболеваемость в каждой возрастной группе выросла более чем вдвое, как и число выявленных инфицированных в неделю, при этом среди школьников заболеваемость осталась на уровне начала октября. Если бы рост заболеваемости коронавирусом в этой группе населения был бы аналогичен росту в остальных группах, сейчас болели бы примерно на пять тысяч человек больше, а число школьников с COVID-19 составило бы почти семь тысяч, писал NEWS.ru.