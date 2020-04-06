Власти Ленинградской области опровергли смерть пациента с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/54102f10-7839-11ea-87c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство Ленинградской области прокомментировало информацию о смерти пацента с COVID-19 в регионе. По данным ведомства, мужчина находится в больнице имени Боткина.

Речь идёт о жителе Санкт-Петербурга, у которого есть загородный дом в деревне Новосаратовск Всеволожского района. Врачи подтвердили его заражение коронавирусом, передаёт РИА Новости.

Друзья, не верьте слухам, — отметили региональные власти.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Москве от коронавирусной инфекции вылечились ещё 12 пациентов. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По словам чиновницы, у всех выписанных повторные тесты на COVID-19 показали отрицательный результат.

На сегодняшний день в мире насчитывается 1 325 972 инфицированных коронавирусом, умерли 73 617, выздоровели 277 280 человек. За последние сутки в России подтверждено 954 случая COVID-19 в 49 регионах. Всего в стране зарегистрирован 6351 заболевший в 80 регионах. Число выписанных пациентов увеличилось до 429.