Чешское правительство запретило гражданам собираться в группы больше двух человек. Ограничение введено, чтобы остановить распространение коронавируса COVID-19.
Как уточнили в Минздраве республики, запрет установлен как минимум до 1 апреля. Он не коснётся близких родственников, участников похорон, пассажиров общественного транспорта, сотрудников предприятий и организаций, которые продолжили работать после введения карантина.
Просим жителей [республики] в общественных местах стараться находиться на расстоянии не менее двух метров друг от друга. Это касается также покупателей в продуктовых магазинах и аптеках, — цитирует ТАСС чешского министра здравоохранения Адама Войтеха.
По информации издания, к 25 марта число заражённых вирусом в Чехии достигло 1497 человек. Погибли пять заболевших чехов.
Как писал NEWS.ru, зародившаяся в Китае инфекция за три месяца превратилась в мировую пандемию. Крупнейшие очаги коронавируса возникли в Европе и США. Многие страны закрыли сухопутные границы, сократились авиаперелёты, произошли обвалы на фондовых рынках, цены на углеводороды обрушились до минимальных за 15–20 лет.
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