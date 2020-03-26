https://static.news.ru/photo/feb002ae-6eb3-11ea-9775-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michaela Rihova/CTK/Global Look Press

Чешское правительство запретило гражданам собираться в группы больше двух человек. Ограничение введено, чтобы остановить распространение коронавируса COVID-19.

Как уточнили в Минздраве республики, запрет установлен как минимум до 1 апреля. Он не коснётся близких родственников, участников похорон, пассажиров общественного транспорта, сотрудников предприятий и организаций, которые продолжили работать после введения карантина.

Просим жителей [республики] в общественных местах стараться находиться на расстоянии не менее двух метров друг от друга. Это касается также покупателей в продуктовых магазинах и аптеках, — цитирует ТАСС чешского министра здравоохранения Адама Войтеха.

По информации издания, к 25 марта число заражённых вирусом в Чехии достигло 1497 человек. Погибли пять заболевших чехов.

Как писал NEWS.ru, зародившаяся в Китае инфекция за три месяца превратилась в мировую пандемию. Крупнейшие очаги коронавируса возникли в Европе и США. Многие страны закрыли сухопутные границы, сократились авиаперелёты, произошли обвалы на фондовых рынках, цены на углеводороды обрушились до минимальных за 15–20 лет.