Власти анонсировали открытие полётов в Турцию и ещё восемь стран

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Россия возобновит авиасообщение с Турцией с 22 июня. Кроме того, с 28 июня начнутся полёты ещё в восемь стран. Об этом сообщила зампред правительства РФ Татьяна Голикова, передаёт РИА Новости.

По её словам, такое решение было принято после вынесения заключения российской инспекционной группы, которая ездила в страну. Так, в сфере услуг государства организована вакцинация персонала, 60-90% работников отелей получили прививку.

Кроме того, возобновляется авиасообщение с Соединёнными Штатами, Болгарией, Бельгией, Италией, Кипром, Северной Македонией, Ирландией и Иорданией. Также увеличится чиcло прямых рейсов в Австрию, Азербайджан, Армению и Грецию.

Голикова попросила россиян ставить вакцины при планировании отпуска.

Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в Турции привела к тому, что Россия с 15 апреля ограничила авиасообщение с этой страной. Позже оперативный штаб продлил эти меры до 21 июня. При этом турецкие туристические операторы не рассчитывали на восстановление авиационного сообщения с Россией