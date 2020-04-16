Владимирская область запретила москвичам приезжать на дачи в Петушки

https://static.news.ru/photo/09970d44-7ffc-11ea-8b20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Владимирской области ввели особый режим, запрещающий въезд в Петушинский район из-за вспышки коронавируса. Исключения составят бригады скорой помощи, пожарные, полицейские и те, кто работает на объектах жизнеобеспечения. Жителям Москвы, у которых в этом районе имеются дачи, въезд запрещён.

Соответствующий указ подписал губернатор Владимир Сипягин. С сегодняшнего дня на всех постах у въезжающих будут измерять температуру. Водители фур должны будут предъявить полицейским документы на груз и транспортные накладные. Местные жители могут въехать, если предоставят документы с указанием места их регистрации.

На сегодняшний день в регионе зафиксировано 159 случаев заражение коронавирусом. Из них 33 — в Петушинском районе. 11 апреля в Петушках умерли две женщины — 1940 и 1965 годов рождения.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 2 млн человек по всему миру, более 137 тысяч скончались.

По состоянию на 16 апреля в России выявлено 27 938 случаев коронавирусной инфекции (+3448 за последние сутки), 2304 человека выздоровели. Болезнь унесла жизни 232 пациентов.

В Москве диагноз COVID-19 поставлен 16 146 (+1370 за последние сутки) заболевшим. С 15 апреля в столичном регионе заработала пропускная система. Разрешения необходимы для поездок на транспорте — как личном, так и общественном.

Ранее NEWS.ru писал, что ретейлеры, занимающиеся онлайн-продажами, пожаловались в Роспотребнадзор, так как в ряде регионов чиновники и силовики парализовали их работу, вводя меры против коронавируса. Известно множество случаев задержания курьеров и грузовиков, принудительного закрытия складов.