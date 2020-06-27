Глава СЖР назвал неприемлемым нападение на съёмочную группу Собчак

https://static.news.ru/photo/e28109bc-b89a-11ea-a6bc-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв назвал неприемлемым нападение на съёмочную группу Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. Однако он отметил, что для работы журналистов в таких закрытых организациях, обычно необходимо специальное разрешение, поэтому ситуация требует прояснения.

Считаем неприемлемым нападение на съёмочную группу, хотя непонятно, работала ли эта группа как СМИ или на личный блог. Тем не менее так относиться к людям, которые выполняют свои профессиональные обязанности, конечно, нельзя. Монастырь достаточно закрытая организация. Для съёмок нужны разрешения. Наверное, этих разрешений не было. Вполне возможно, из-за этого и были столкновения. В любом случае это событие яркое. Постепенно станет понятно, кто там в чем виноват, — сказал Соловьёв.в разговоре с РИА Новости.

Собчак приехала на Урал снимать материал о скандальном схиигумене и COVID-диссиденте Сергии. Ранее 27 июня она сообщила о нападении в монастыре. Посты журналистка сопроводила видеозаписями конфликта. На кадрах видно, как монахини и другие представители монастыря обступили съёмочную группу. Кто-то выбил камеру у оператора Сергея Ерженкова. По словам Собчак, Сергея побили, так же как и Филиппа, бывшего послушника, который рассказал о фактах издевательств над детьми в монастыре. Расследованием этой истории, среди прочего, и хотела заняться журналистка. Саму Собчак, по её словам, толкнули. Она вызвала полицию.

Отец Сергий (Николай Романов) один из самых скандальных клириков. Он 13 лет отсидел за убийство, уверовал в Бога и теперь имеет тысячи последователей. Он отрицает COVID-19 и верит в чипирование. В одной из проповедей он проклял сторонников закрытия церквей из-за пандемии коронавируса, заявив, что храмы не закрывали ни во время эпидемии чумы, ни во время «испанки».

После этого Сергия подвергли церковному суду, по которому его отстранили от богослужений. Он должен был оставить возглавляемый им монастырь, но с 16 июня забаррикадировался в нём. В монастыре, помимо призванных Сергием казаков и священнослужителей, оказались нападающий хоккейного клуба «Автомобилист» Павел Дацюк и участник шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов.

На клирика из-за его публичных высказываний также завели административное дело по ч.9 ст.13.15 КоАП РФ (распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений). Рассмотрение в суде назначено на 7 июля.

Ранее NEWS.ru писал, что уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова подключилась к изучению инцидента со съёмочной группой Ксении Собчак.