Владимир Путин назвал главные требования к вакцине от COVID-19

https://static.news.ru/photo/d25aa45a-d193-11ea-b264-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Global Look Press

Ключевыми требованиями к вакцине от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) являются эффективность и безопасность, заявил глава РФ Владимир Путин 29 июля 2020 года во время онлайн-совещания по эпидемиологической ситуации в РФ. Он добавил, что уверенность в препарате должна быть абсолютной.

Политик отметил, что ситуация с COVID-19 в РФ успокаивается, но ещё может «качнуться в любую сторону», поводов расслабляться нет.

Он также предостерёг от необоснованной спешки со снятием ограничений, так как в некоторых субъектах подобные действия местных властей вызвали новые вспышки заболевания.

По словам Путина, необходимо просчитывать заранее все возможные риски, чтобы не допустить повторных ограничений, готовиться заблаговременно, чтобы поликлиники и больницы работали стабильно, а граждане получили медицинскую помощь без каких-либо срывов. Лидер также призвал обеспечить безопасную работу школ, вузов и других организаций.

Пандемией коронавируса охвачено более 200 стран мира. США, где выявлено более 4,4 млн случаев заражения, занимают первое место по уровню заболеваемости. На втором и третьем местах находятся Бразилия (свыше 2,4 млн) и Индия (около 1,5 млн).

Россия занимает четвёртое место. В РФ, согласно последним данным, зафиксировано 828,9 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели более 620,3 тысячи пациентов, умерли 13,6 тысячи.

Медики вылечили 8116 человек от COVID-19 за последние сутки в РФ. За всё время пандемии в стране выздоровели 620 333 пациента. Специалисты также выявили 5475 новых случаев COVID-19 в РФ за минувшие 24 часа. Всего, по данным на утро 29 июля 2020 года, в РФ заразились коронавирусной инфекцией нового типа 828 990 человек. Из них скончались 13 673, в том числе 169 погибли от недуга за минувшие 24 часа, передаёт портал стопкоронавирус.рф.

Ранее NEWS.ru сообщал, что запрет на массовые мероприятия в Москве сохранится минимум до конца августа 2020 года, заявил мэр мегаполиса Сергей Собянин 29 июля 2020 года во время онлайн-совещания по поводу эпидемиологической обстановки в России. Заседание проводит глава РФ Владимир Путин.