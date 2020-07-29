Собянин: запрет на массовые мероприятия в Москве сохранят до конца лета

https://static.news.ru/photo/2873f556-d191-11ea-89a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Запрет на массовые мероприятия в Москве сохранится минимум до конца августа 2020 года, заявил мэр мегаполиса Сергей Собянин 29 июля 2020 года во время онлайн-совещания по поводу эпидемиологической обстановки в России. Заседание проводит глава РФ Владимир Путин.

Мы пока не будем снимать ограничения на проведение массовых мероприятий до конца августа, — заявил градоначальник.

Чиновник добавил, что количество вновь выявляемых случаев COVID-19 в Москве по данным на 29 июля, по сравнению с пиковым периодом, упало в 10 раз. В тоже время мэр отметил, что расслабляться ещё рано.

Пандемией коронавируса охвачено более 200 стран мира. США, где выявлено более 4,4 млн случаев заражения, занимают первое место по уровню заболеваемости. На втором и третьем местах находятся Бразилия (свыше 2,4 млн) и Индия (около 1,5 млн).

Россия занимает четвёртое место. В РФ, согласно последним данным, зафиксировано 828,9 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели более 620,3 тысячи пациентов, умерли 13,6 тысячи.

Медики вылечили 8116 человек от COVID-19 за последние сутки в РФ. За всё время пандемии в стране выздоровели 620 333 пациента. Специалисты также выявили 5475 новых случаев COVID-19 в РФ за минувшие 24 часа. Всего, по данным на утро 29 июля 2020 года, в РФ заразились коронавирусной инфекцией нового типа 828 990 человек. Из них скончались 13 673, в том числе 169 погибли от недуга за минувшие 24 часа, передаёт портал стопкоронавирус.рф.

Ранее NEWS.ru писал, что обвинения со стороны американских СМИ прокомментировали в Совете Федерации. Сенатор Владимир Джабаров напомнил, что США первыми обвинили другую страну — Китай — в распространении инфекции. Он также отметил, что у российских спецслужб хватает своей работы вместо того, чтобы заниматься фейками.