Владимир Путин 25 сентября совершит рабочую поездку в ЮФО

Президент России Владимир Путин 25 сентября отправится с рабочей поездкой в Южный федеральный округ.
В рамках поездки глава государства посетит основной этап учений «Кавказ-2020» на полигоне Капустин Яр,
Отмечается, что главными целями учений являются проверка боевой готовности руководящего состава и органов военного управления Южного военного округа, повышение уровня взаимодействия войск, а также проверка готовности ВС России и государств-партнёров к защите национальных интересов в ходе решения совместных задач.
Стратегические Командно-штабные учения «Кавказ-2020» стартовали 21 сентября. В них задействованы около 80 тысяч человек, порядка 450 боевых машин пехоты и бронетранспортёров, а также почти 250 танков. В них также принимают участие воинские формирования из Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана.
СКШУ «Кавказ-2020» продлятся до 26 сентября. Они проходят на территории Южного военного округа на побережьях Чёрного и Каспийского морей под руководством начальника Генерального штаба Вооружённых сил РФ генерала армии Валерия Герасимова, сообщал NEWS.ru.
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