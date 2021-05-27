Владикавказ лучше гор: как Северная Осетия готовится принимать туристов

Северная Осетия начала развивать новые проекты адаптации внутренней инфраструктуры для массового туризма, в том числе обслуживания турпотока из других регионов. Об этом в интервью NEWS.ru рассказал глава республиканского комитета по туризму Заурбек Кодзаев в ходе форума «Сообщество» Общественной палаты РФ, проходящего в эти дни во Владикавказе.

— Что в вашем регионе предпринимается для развития туризма?

— У нас с прошлого года принимается ряд мероприятий. Я бы выделил проект «Мамисон» — это активный горный отдых, лыжня. Очень много создано будет рабочих мест — порядка 1700. При реализации всего проекта — до 3500 мест. И появляется кластер, который наш североосетинский «продукт» сделает круглогодичным. С ноября по апрель сейчас у нас мёртвый сезон. Второй проект — это кластер «Горная Дигория», мы участвуем в госпрограмме, получили финансирование на дорогу, инфраструктуру. Ещё обсуждается создание парка «Алания», на южной окраине Владикавказа. Он будет включать и развлечения, и этнонаправления. У нас ребром стоит вопрос санузлов придорожного сервиса, инфраструктуры. Как бы это горько ни звучало — у нас на всём Северном Кавказе очень болезненный вопрос санузлов — современных, с отоплением, освещением. Весь спектр придорожных услуг, включая санузлы, должен появляться на туристических маршрутах.

Viktor Pogontsev/Global Look Press

— В Краснодарском крае 90 процентов номеров в гостиницах выкуплено, как у вас с этим обстоят дела?

— Сейчас из-за коронавирусных ограничений границы закрыты и турпоток увеличился в разы в каждом регионе. На майские праздники не было абсолютно свободных мест. Сейчас на лето бронь идёт циклично — на две недели вперёд занято, далее свободно. На август уже тоже идёт бронь. Если это спонтанная поездка, спланированная за пару дней до отъезда, то в наличии остаются места и гостиницы с низким уровнем сервиса. Нормальных отелей у нас достаточно.

— Какие отели в основном бронируют?

— В основном туристы бронируют отели, гостевые дома, коттеджи в горах можно через приложения снять. Мы будем менять тенденцию, чтобы сам Владикавказ был центром притяжения, нежели горы.

— А где у вас больше строят гостиниц: в горах или в городе?

— У нас тенденция: отели строят в горах — это гостевые дома, хостелы непрерывно строят. В проекте «Мамисон» в перспективе двух лет в Алагерском ущелье появятся крупные отели уровня «пять звёзд». Летом в городе откроют отель «Хилтон», около 250 мест.

— Осетинцы неприветливы с туристами — как вы будет работать над этим?

— Те, кто обучился на кафедре туризма, на курсах профподготовки — они обучены правильной коммуникации с гостями. Важен опыт — в процессе будут делать замечания и так далее. Такая проблематика существовала в Грузии — был гонор у молодёжи, нежелание работать обслуживающим персоналом, официантом. Но проходит время, и не надо воспринимать это так, что ты мальчик на побегушках, что ты кого-то обслуживаешь, это надо воспринимать как работу. Надеюсь, наша молодёжь к этому придёт. Из любого обслуживающего персонала может вырасти руководитель, всё начинается с малого.