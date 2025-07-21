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21 июля 2025 в 15:08

Владелице ювелирного дома дали срок за мошенничество

Владелицу компании Darvol Спиридонову приговорили к семи годам за мошенничество

Дарья Спиридонова Дарья Спиридонова Фото: t.me/moscowproc

Хамовнический суд Москвы приговорил к семи годам колонии владелицу ювелирной компании Darvol Дарью Спиридонову, передает ТАСС. Предпринимательницу обвиняют в мошенничестве.

Признать обвиняемую Спиридонову виновной и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок семь лет колонии общего режима, — цитирует агентство решение судьи.

Спиридонова признана виновной по 19 эпизодам мошенничества в крупном и особо крупном размерах. Сообщается, что суд лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных и управленческих функций в коммерческих и других организациях на три года.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Татарстана постановил взыскать с бывшего главы администрации Московского и Кировского районов Казани Сергея Миронова и его семьи более 437 млн рублей. По данным ведомства, Миронов зарегистрировал 45 объектов недвижимости на себя и родных, получил доход от сдачи в аренду нежилых помещений и продал восемь объектов, которые купил на средства с неподтвержденным происхождением.

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