Вкуснющая мангал-пицца на лаваше — готовится проще бутерброда

Мангал-пицца на лаваше — быстрый и вкусный вариант для пикника. Хрустящая основа, сочная начинка и неповторимый аромат костра. Готовится за считаные минуты, а результат превосходит ожидания.

Ингредиенты:

лаваш — 2 шт.;

колбаса или сосиски — 200 г;

помидоры — 2 шт.;

болгарский перец — 1 шт.;

сыр — 150 г;

кетчуп или томатная паста — 3 ст. л.;

зелень — по вкусу;

специи — по вкусу.

Приготовление:

Лаваш смазать кетчупом. Колбасу нарезать кружочками, овощи — тонкими ломтиками. Выложить начинку на лаваш, посыпать тертым сыром. Готовить на решетке мангала 5–7 минут. Посыпать зеленью перед подачей.

Хрустящая, ароматная и очень вкусная — такая пицца станет хитом любого пикника!

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