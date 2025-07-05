Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 июля 2025 в 14:23

Вкуснющая мангал-пицца на лаваше — готовится проще бутерброда

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мангал-пицца на лаваше — быстрый и вкусный вариант для пикника. Хрустящая основа, сочная начинка и неповторимый аромат костра. Готовится за считаные минуты, а результат превосходит ожидания.

Ингредиенты:

  • лаваш — 2 шт.;
  • колбаса или сосиски — 200 г;
  • помидоры — 2 шт.;
  • болгарский перец — 1 шт.;
  • сыр — 150 г;
  • кетчуп или томатная паста — 3 ст. л.;
  • зелень — по вкусу;
  • специи — по вкусу.

Приготовление:

  1. Лаваш смазать кетчупом.
  2. Колбасу нарезать кружочками, овощи — тонкими ломтиками.
  3. Выложить начинку на лаваш, посыпать тертым сыром.
  4. Готовить на решетке мангала 5–7 минут.
  5. Посыпать зеленью перед подачей.

Хрустящая, ароматная и очень вкусная — такая пицца станет хитом любого пикника!

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой». Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

еда
рецепты
мангалы
пицца
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дочь Шукшиной оголилась на камеру
Участник драки со Смоловым сообщил новые подробности конфликта
Акита-ину внезапно обезумела и прогрызла ребенку голову во время игры
Крушение одномоторного самолета во Франции обернулось трагедией
Семья истерзанного собаками мальчика добилась компенсаций через восемь лет
Овощи как в Провансе: готовим быстрый и вкусный рататуй на ужин!
Тайвань начнут защищать подготовленные в США военные
Педофил показал девочке оголенный пенис в переполненной маршрутке
Раскрыта многовековая тайна «Витрувианского человека» Леонардо да Винчи
Депутат предложил очистить русский язык от англицизмов
Telegram перестал работать у части россиян
На пляж в Балтийске вынесло мертвеца
Мать и отец убитой в Риме россиянки прилетели в Италию за ответами
Пушков раскрыл, как Стармер связан с кризисом британской политики
«Золотой мальчик» Ferrari выиграл третью сессию на Гран-при Британии
В Британии назвали неочевидный способ урегулирования конфликта на Украине
В Москве открылся фестиваль индийской культуры «Бхарат Утсав»
Российские войска отразили мощный налет дронов ВСУ на три региона
Торгпредство России в европейской стране снова атаковали с помощью дрона
«ЕР» поддержала кандидатуру Хинштейна на пост главы Курской области
Дальше
Самое популярное
Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера
Общество

Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля
Общество

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.