Вкуснющая мангал-пицца на лаваше — готовится проще бутерброда

Мангал-пицца на лаваше — быстрый и вкусный вариант для пикника. Хрустящая основа, сочная начинка и неповторимый аромат костра. Готовится за считаные минуты, а результат превосходит ожидания.
Ингредиенты:
- лаваш — 2 шт.;
- колбаса или сосиски — 200 г;
- помидоры — 2 шт.;
- болгарский перец — 1 шт.;
- сыр — 150 г;
- кетчуп или томатная паста — 3 ст. л.;
- зелень — по вкусу;
- специи — по вкусу.
Приготовление:
- Лаваш смазать кетчупом.
- Колбасу нарезать кружочками, овощи — тонкими ломтиками.
- Выложить начинку на лаваш, посыпать тертым сыром.
- Готовить на решетке мангала 5–7 минут.
- Посыпать зеленью перед подачей.
Хрустящая, ароматная и очень вкусная — такая пицца станет хитом любого пикника!
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