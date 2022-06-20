Стало известно новое название «Биг Тейсти» «Биг Тейсти» вернется в меню под названием «Биг Спешл» 25 июня

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«Биг Тейсти» вернется в меню «Вкусно — и точка» под названием «Биг Спешл», сообщила РБК пресс-служба сети ресторанов. Отмечается, что кроме названия будет изменен и рецепт. В ресторане добавили, что сейчас в разработке также находятся новые рецепты бигмака и «Макфлурри».

Мы не можем использовать в меню название «Биг Тейсти», поэтому мы представим его аналог «Биг Спешл» 25 июня в Москве и Московской области, — сообщили представители компании.

16 мая компания «Макдоналдс» окончательно ушла из страны из-за ситуации на Украине. По России закрылось около 850 ресторанов, в том числе и самый первый, который открылся в 1990 году на Большой Бронной в Москве. Позже стало известно, что «Макдоналдс» возобновит работу в России в июне, но уже под новым брендом. Сохранятся 90% поставщиков сети.

После ухода «Макдоналдса» из России бизнес был продан действующему лицензиату Александру Говору. Большая часть меню в ресторанах сети после ребрендинга осталась привычной, потому что почти все поставщики продуктов российские.