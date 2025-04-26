Вкуснее омлета! Хрустящие гренки с сыром и зеленью за 15 минут!

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Готовим хрустящие гренки с сырной шапкой — идеальный перекус! Эти ароматные гренки с расплавленным сыром и свежей зеленью — настоящее спасение, когда хочется чего-то вкусного и быстрого. Они хороши на завтрак или в качестве перекуса!

Нарежьте батон или белый хлеб ломтиками толщиной 1,5 см. Обжарьте их на сухой сковороде до легкой румяности или подсушите в тостере. Смажьте каждый ломтик сметаной — она сделает гренки особенно нежными внутри.

Приготовьте сырную смесь: натрите 150 г твердого сыра, добавьте мелко рубленный укроп и петрушку, немного чеснока для пикантности. Щедро посыпьте каждый ломтик сырной смесью и отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 5–7 минут, пока сыр не расплавится в ароматную золотистую шапку.

Подавайте гренки сразу же, пока сыр тянется, украсив веточкой свежей зелени. Хрустящая основа, нежная сметана и ароматная сырная корочка создают идеальную гармонию вкусов. Эти гренки особенно хороши с чашкой горячего бульона или свежими овощами — просто, вкусно и по-домашнему уютно!

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