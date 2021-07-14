Вирусологи оценили заявление Кузнецовой о вакцинации подростков
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
16:16, 14 июля 2021
Фото: unsplash.com
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Заявление детского омбудсмена Анны Кузнецовой о том, что обсуждение вакцинации подростков от COVID-19 является преждевременным, вызвало критику вирусологов. По их мнению, рассматривать такие сложные вопросы никогда не рано, пишет Lenta.ru.
Так, в беседе с изданием профессор центра имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн, отметил, что обсуждать это «можно и нормально».
Другой вопрос — от обсуждения переходить к действию. Конечно, сначала должны быть проведены клинические испытания на подростках, которые покажут, что никаких серьёзных последствий нет, а затем можно приступать к вакцинации, — пояснил специалист.
Альштейн также назвал вакцинацию подростков профилактической мерой. По его словам, это скорее защита общества от молодых людей, которые распространяют инфекцию.
Такое же мнение высказал и профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский. Он напомнил, что штаммы с повышенной заразностью поражают детей, поэтому очень важно подобрать оптимальную дозу вакцины и начать вакцинировать подростков.
В некоторых странах проведены клинические испытания, подобраны оптимальные дозы вакцины для подростков и начата вакцинация. Можно пойти по этому пути с соблюдением всех предосторожностей. Истерики в Интернете и так хватает, а дети — особо чувствительная тема, — рассудил Аграновский.
Ранее Анна Кузнецова заявила, что прививать детей от COVID-19 следует только с согласия их родителей. Однако обсуждение этой темы преждевременно, пока нет результатов полноценных клинических исследований.