Вирусологи объяснили долгое нахождение России на плато по коронавирусу

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Долгое нахождение России на плато по коронавирусу связано с тем, что в стране не была прервана цепочка заражения. Об этом заявила директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович. По её словам, в России была лишь имитация карантина.

Скорость протекания эпидемического процесса респираторных инфекций сильно зависит от степени прерывания цепочки. У нас не было карантина как такового <...>. Мы легкомысленно к этому относились, поэтому у нас тлеющий процесс, — заявила она в интервью РБК.

По мнению Попович, сам термин «плато» довольны размытый и мало отражает объективную реальность эпидемического процесса. Главным показателем эффективности введённых мер является соотношение вновь госпитализированных и вновь выписанных.

То, что количество заражённых в России остаётся на прежнем уровне, отметил и доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн. Он считает, что это может быть следствием неэффективности противоэпидемических мер.

У меня нет уверенности, почему [статистика] держится примерно на одном уровне. Возможно, играет роль то, что улучшается диагностика. Но это не очень вероятная вещь. Скорее всего, недостаточно хорошо работают противоэпидемические меры, — заявил он.

Медики отмечают, что уровень коллективного иммунитета пока в целом оценить трудно. Судить о том, что эпидемический процесс «успокаивается», можно только с точки зрения загруженности медицинской сети.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия вышла на плато по коронавирусу. Она также отметила, что в стране не реализовался ни один из прогнозируемых «страшных» сценариев развития пандемии. Попова подчеркнула, что все принятые властями РФ меры дали свой результат, писал NEWS.ru.