Вирусолог успокоил россиян на фоне открытия ковидного госпиталя в Москве Вирусолог Альтштейн: пока нет оснований говорить о начале новой пандемии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последнюю неделю в России отмечается небольшой рост числа заболевших COVID-19, рассказал NEWS.ru российский вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. Однако пока нет оснований говорить о третьей волне коронавирусной инфекции, отметил врач.

Большого числа заболевших коронавирусом нет, но за последнюю неделю отмечается небольшое нарастание. Будет ли это свидетельствовать о начале новой пандемии — сказать трудно. Сотни людей продолжают болеть COVID-19, к сожалению, вирус никуда не делся, поэтому, видимо, и решили открыть ковидный госпиталь в Москве. Это не означает, что грядет эпидемия. Рост заболеваемости респираторных заболеваний приходится на осенне-зимний период, то же самое относится и к COVID-19, — рассказал Альтштейн.

Вирусолог добавил, что новый штамм вируса — «пирола» — был обнаружен еще в июле и говорить, что он несет серьезную опасность, пока оснований нет. Судя по статистике за последние 2,5 месяца, новой волны коронавирусной инфекции не ожидается.

Судя по статистике, ничего страшного нам не грозит. Те прививки, которые сейчас доступны, могут повлиять на тяжесть заболевания, поэтому можно рекомендовать сделать прививку от COVID-19 в первую очередь пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями, — сказал Альтштейн.

Сегодня, 19 сентября, в столичном районе Сокольники возобновил работу временный госпиталь для больных COVID-19. При этом в департаменте здравоохранения столицы заявили, что это плановое мероприятие.