Вирусолог сообщил, когда в России может начаться вакцинация подростков

Вакцинация подростков от 12 до 18 лет может начаться уже 15 сентября, если для них будет зарегистрирована специальная вакцина, заявил «Невским новостям» вирусолог, иммунолог и руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

По его словам, четвёртая волна коронавируса обязательно будет и отчасти из-за учебного года, поскольку школьники не вакцинированы. В связи с этим Минздрав стоит перед дилеммой — воспользоваться постановлением об ускоренной регистрации прививок для подростков или начать расширенную третью фазу проверки, отложив вакцинацию ещё на полгода.

Это (вакцина для подростков. — NEWS.ru) значительно улучшит ситуацию, потому что ранее вакцинировать подростков мы не могли. Они активны, они переносят ковид, это правильно было бы. Регуляторика для вакцин для детей гораздо более жёсткая, — цитирует издание Волчкова.

Он напомнил, что для достижения популяционного иммунитета необходимо, чтобы 70% населения переболели или привились. Несовершеннолетних в обществе приблизительно 35%.

Ранее доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов рассказал о том, что организм молодых людей тяжелее реагирует на вакцинацию от коронавируса. По словам учёного, молодёжь чаще, чем люди старше 50 лет, жалуется на осложнения после прививки: температуру, ломоту в теле и озноб. По мнению Нетёсова, такая реакция связана с тем, что организм людей 50+ намного чаще встречался с вирусами.