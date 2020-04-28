Вирусолог рассказал, когда начнётся вторая волна COVID-19

https://static.news.ru/photo/b88475a2-894e-11ea-bc6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Осенью начнётся вторая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией в России. Такое мнение высказал доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.

Лето пройдет, а осенью стоит ждать второй волны заболеваемости, — отметил эксперт в разговоре с «Вечерней Москвой».

По словам вирусолога, вторая волна может пройти проще, потому что вирус ослабнет и у многих граждан появятся антитела к COVID-19. Он добавил, что врачи сейчас делают всё возможное, чтобы снизить заболеваемость.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 867 летальных исходов, выздоровели 8456 человек.

NEWS.ru писал, что Минздрав обновил список возможных лекарств для лечения коронавируса, а также выдал разрешение российскому фармпроизводителю на проведение клинического испытания препарата «Фавипиравир».